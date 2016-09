Unghie fragili: rimedi efficaci per mani più belle

Il cambio di stagione ci mette a dura prova sotto diversi aspetti. Influenza il tono dell’umore e ci indebolisce fisicamente, con un impatto anche sul nostro aspetto. A risentirne sono primi fra tutti unghie e capelli. Oggi vediamo in particolare come prenderci cura delle unghie fragili, per renderle più sane e belle.

Iniziamo a curarle dall’interno, assumendo lievito di birra in scaglie o integratori pronti all’uso. Ottimi quelli a base di cistina e di zinco, che agevola la sintesi della cheratina, ovvero l’indurente naturale per unghie fragili; la vitamina B5 ne favorisce la crescita e la biotina è utile per ispessirle.

Per rinforzare le unghie fragili possiamo avvalerci di ingredienti naturali, con i quali realizzare impacchi o sieri indurenti fai da te:

L‘olio d’oliva è nutriente, il limone è ricco di vitamine e con proprietà indurenti, l‘olio di ricino è nutriente e ricostituente, l‘avocado è fonte di vitamine essenziali, lo yogurt è ricco di calcio, il tuorlo dell’uovo è altamente proteico se mangiato, ma fa bene anche come impacco curativo Meno conosciuto, ma specialmente efficace è l’equiseto, antichissima pianta ricca di calcio e sali minerali, che favorisce la rimineralizzazione e quindi l’indurimento delle unghie fragili.





In commercio esistono validi smalti indurenti arricchiti con vitamine. Mi raccomando, prima di acquistarli accertatevi che non contengano formaldeide.

Se conoscete altri rimedi per curare le unghie fragili, condivideteli nei commenti: siamo una squadra!

A presto! Valeria - Coco et La vie en rose Moda & Beauty