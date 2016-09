Nail art unghie corte: le nail art più belle per per valorizzarle

Delle unghie da fare invidia anche se sono corte? Si può assolutamente fare! Anzi, le tendenze beauty autunno 2016 vogliono le unghie corte come le protagoniste della stagione. Molte volte però chi possiede delle unghie corte o vuole accorciarle per comodità, rinuncia a realizzare delle nail art particolari per timore che non valorizzino al meglio l’unghia. Niente paura: le unghie corte non sono soltanto molto più pratiche rispetto a quelle più lunghe ma sono uno dei trend di stagione e possono essere strepitose! Vediamo quali sono le nail art unghie corte più belle e d’impatto, adatte anche per le mani meno esperte.

Nail art unghie corte: ecco le nail art più belle adatte anche alle mani meno esperte

CONTRASTI: utilizza lo stesso colore per tutte le unghie utilizzando un colore a contrasto solamente per una delle unghie. Un’idea? Stendi un color oro magari glitterato su una sola unghia per poi andare a stendere un altro colore più intenso su tutte le altre unghie.

MINIMAL: anche qui si tratta di andare a giocare con i contrasti. Un ottima idea è puntare su due colori a contrasto come il rosa e l’oro: stendi una base cipria e disegna un decoro stilizzato su una delle unghie, come una croce o un cuoricino con smalto oro, utilizzando un sottile pennellino per nail art.

MATTE: tra le nail art unghie corte più belle ci sono senza dubbio quelle effetto matte. Super semplice ma d’impatto: via tutti gli smalti lucidi per prediligere gli smalti opachi!

UNGHIE ADESIVO: se mi sembra una missione impossibile disegnare motivi sulle vostre unghie, puntate sulle unghie adesivo. Volendo si possono realizzare anche in casa e durano molto di più se applicate sulle unghie corte.

FRENCH MANICURE…AL CONTRARIO: avete presente la classica french manicure? Bene, è arrivato il momento di realizzare all’incontrario! Invece di disegnare una lunetta sulla parte più esterna dell’unghia, disegnala sulla parte più interna, utilizzando un colore a contrasto per il resto dell’unghia.