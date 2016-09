Rimedi naturali per unghie fragili

Se le vostre unghie sono sfaldate e fragili allora di sicuro il vostro organismo ha carenza di vitamine e minerali. Le condizioni delle unghie possono peggiorare con l’eccessiva esposizione all’umidità, con lo stress e con un sistema immunitario indebolito. Se volete che le vostre unghie abbiano un aspetto sano basta seguire alcuni trattamenti e attenersi ad una corretta alimentazione. Dovete assumere la vitamina A (fegato, broccoli, tuorlo d’uovo, latte e prodotti lattici), la vitamina D (pesce, soprattutto tonno, salmone e sardelle, uova e burro), la vitamina H (fegato, cavolfiore, arachidi, lievito di birra, funghi, arance, ..), il calcio (latte e derivati lattici, verdure con le foglie verdi, fichi).

Tra i rimedi che potete fare a casa c’è il massaggio con l’olio di mandorle. Utilizzandolo ogni giorno vi rinforzerà le unghie, queste non saranno più fragili e la pelle intorno alle unghie sarà morbida e liscia. Se avete le unghie fragili allora è meglio che le teniate sempre corte. Ogni volta che le vostre mani vengono a contatto con l’acqua, è importante applicare subito dopo una crema idratante. Due volte alla settimana, prima di andare a dormire, spalmate la crema sopra le mani e le unghie, mettetevi i guanti e andate a dormire, al vostro risveglio avrete le mani morbidissime.

Questi sono i trucchi per avere le unghie perfette: curate le cuticole, per rimuovere lo smalto dalle unghie, usate sempre i prodotti che non contengono acetone. Fate la manicure ogni 7-14 giorni. Usate più volte al giorno la crema per le mani e non dimenticatevi dell’olio alle mandorle. Quando mettete lo smalto, applicate la base e il top coat, che contengono le sostanze nutrienti. Usate sempre la limetta microcristallina, evitate invece le forbicine per tagliare le unghie.

Ecco alcune ricette per avere unghie più forti: spremete 1 arancia e per 10 minuti mettete le mani nel succo. Lavate e asciugate le mani e applicate la crema. Potete fare questo trattamento ogni giorno, una volta al giorno, finché non vedrete i risultati.

Mettete in una ciotola 5 g di cera d’api e 1 bianco d’uovo, mescolate e spalmate sulle mani. Mettetevi i guanti e lasciate riposare per tutta la notte.

Prendete 100 ml di succo di pomodoro, aggiungete 1 cucchiaio di olio d’oliva, mescolate bene e mettete dentro le mani per 10 minuti. Lavate e asciugate le mani, potrete ripetere questo trattamento ogni giorno. Il pomodoro contiene biotina, che aiuta a rinforzare le unghie.

250 ml di acqua di rose, succo di ½ limone, 10 g di sale, 5 g di borato di sodio. Mescolate tutto insieme, il sale deve sciogliersi nel liquido, usate questa lozione ogni due giorni per 1 mese.

Dragana