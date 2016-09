Manicure hot a New York

/ -







































































Se c’è qualcosa in cui New York si distingue da tutte le altre Fashion Week è di certo la manicure. Divertente, spesso irriverente, e all’avanguardia.

Prima tra tutte la nail art di Libertine, realizzata da CND, che si differenzia non solo per 25 look diversi ma anche per il tema “libertino” che propone ogni anno. In questo caso mixa il mondo vittoriano all’era pop e punk rock, tips in pelliccia e catene gioiello. Appuntamento fisso anche per Rebecca Minkoff, che lancia una nuova french manicure ma scomposta, in collaborazione con Essie.

GUARDA ANCHE I TOP LOOK DELLA NEW YORK FASHION WEEK >

Non mancano i grandi classici, come il blu elettrico, il nero, il rosso, il rouge noir e il metal, proposto in versione cyber, grunge o chic.

Grande ritorno invece è l’effetto degradé, che per la prossima Primavera/estate 2017 sarà davvero cool: monocromatico, rainbow o con una cascata di glitter. Glitter che per Rodarte si sono posati anche intorno alle cuticole, ideale per le ragazze romantiche che vogliono dare un twist rock al loro look.

Nella gallery le 35 nail art più hot ammirate in passerella durante la New York Fashion Week. Marchesa, Jeremy Scott, DKNY, Desigual, Marc Jacobs. All’appello non manca nessuno!