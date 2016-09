Lo smalto nude, un’eleganza senza tempo, si adatta facilmente a tutti i colori di vestiti ed è l’ideale sia in estate che in inverno.

E’ l’essenza dell’eleganza e della sobrietà, ed ancora una volta ha spopolato sulle passerelle della prossima stagione.

Insomma l’unghia color carne o cipria sarà sicuramente un must per il prossimo Autunno/Inverno, ma quale tonalità può essere la migliore per ogni incarnato?

Le sfumature variano dai rosa al beige, dai sabbia fino ai grigi. Vediamo allora come scegliere la nuance giusta in base al colore della propria pelle.

Smalto nude per pelli chiare: la scelta migliore per chi ha la pelle chiara è sicuramente uno smalto nude con sottotono rosa o viola (tendente al lilla). Sono invece da evitare sfumature troppo beige o troppo scuro, che faranno apparire la mano più pallide.

Smalto nude per pelle media: chi ha tono neutro può scegliere qualsiasi tonalità di nude, ma l’ideale sarebbe evitare sfumature troppo gialle o troppo rosa. Bellissima la tonalità pesca per chi ha pelle olivastra.

A chi ha colore di pelle medio donano anche le sfumature del grigio, molto eleganti, ma anche i beige scuri.

Smalto nude per pelle scura: con la pelle scura è possibile variare con tante tonalità di colori. I rosa-beige sono l’ideale e creano un contrasto bon ton e raffinato, ma anche le sfumature più calde, come quelle tendenti al caramello e al nocciola, donano un effetto elegante ed armonioso, che allunga molto la mano. Da evitare sono i nude tendenti al grigio che tendono a dare un colorito spento.

Segui i miei consigli su Instagram @mariagraziaceraso