Rinforzare le unghie fragili con 4 facili rimedi

Le mani sono il nostro biglietto da visita e spesso, a causa del poco tempo, dello stress e dei numerosi impegni, sono soggette a indebolimento e le unghie, in particolare, ne risentono apparendo deboli.

Per rinforzare le unghie fragili, tra i tanti rimedi, 4 sono di sicuro quelli più semplici e da seguire con costanza ed impegno per non ritrovarsi con fastidiosi sfaldamenti e rotture.

Una regolare manicure, oltre ad essere igienica, favorisce la corretta crescita delle unghie, per questo tagliarle, limarle e ammorbidirle con acqua tiepida le rinforza notevolmente. Inoltre è fondamentale non lasciare per troppo tempo lo smalto sulle unghie, quindi addio pigrizia e scegliamo un giorno della settimana, magari nel weekend, da dedicare ad una pulizia accurata e ben fatta!

Per unghie che si spezzano facilmente, creme o impacchi per nutrirle sono indispensabili; lasciarli agire anche per pochi minuti contribuiscono alla reidratazione non solo delle unghie ma della mano stessa.

Tra i rimedi naturali per rinforzare le unghie fragili l’utilizzo del limone è di sicuro quello più conosciuto; ingiallimento o sfaldamento possono dipendere anche da un’alimentazione sbagliata, soprattutto quando è povera di vitamine, calcio, ferro e proteine, in questo caso il limone risulta utilissimo per rinforzarle e sbiancarle.

Per avere unghie forti è consigliabile utilizzare il bicarbonato, un prodotto che rinforza e sbianca se aggiunto a qualche goccia di limone e olio di oliva. Dite addio a piccoli incidenti o rotture mentre lavorate al pc o fate qualche lavoro manuale.

Avere delle mani perfette è importante, non lasciatevi trovare impreparate in previsione di una festa elegante o una cena romantica, le unghie parlano di noi.

