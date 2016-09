Rimedi unghie fragili?

Le unghie fragili, che si sfaldano e rompono facilmente, sono un problema molto diffuso. Basti pensare che 9 donne su 10 hanno unghie fragili e danneggiate. Ma quali sono le cause che portano al danneggiamento delle unghie? Esistono rimedi naturali per combattere le unghie fragili?

Le mani di una donna sono una sorta di “biglietto da visita” è perciò importante mantenere le unghie sane e sempre curate. La fragilità però, non rappresenta solo un problema estetico, può infatti indicare anche problemi più profondi, come carenza di vitamine, sostanze, micosi..

Come riconoscere le unghie fragili? Le unghie fragili appaiono deboli e morbide, con strati che si sfaldano e tendono a rompersi più facilmente.

Spesso le unghie fragili derivano da una carenza di vitamine, calcio o proteine, da un periodo di forte stress (in cui tendiamo a mangiare le unghie) o una seduta di manicure troppo invasiva. L’onicofagia è una delle più comuni cause delle unghie fragili, mangiucchiando le unghie, trasferiamo su di esse tutti i germi che sono presenti nella nostra bocca.

Da fare attenzione anche a smalti e trattamenti. Il trattamento in gel, ad esempio, può portare, a lungo andare, all’indebolimento dell’unghia, causato dalla cattiva traspirazione dovuta proprio alla colata del gel.

Quali sono i rimedi alle unghie fragili? Una volta determinata la causa che rende le vostre unghie fragili, è possibile adottare i rimedi adeguati a rinforzarle. Se le unghie diventano deboli a causa di carenze alimentari, occorrerà modificare la propria alimentazione in modo da colmare la specifica mancanza.

Se invece avete il vizio di mangiare le unghie, potete adottare qualche rimedio per non farlo più. Esistono in commercio degli smalti appositi dal sapore amaro, reperibili in una qualsiasi farmacia, che scoraggiano le persone che soffrono di onicofagia dal mangiare le unghie.

Se, come nell’ultimo caso, siete reduci di un trattamento manicure/pedicure troppo invasivo, potete acquistare gli appositi smalti rinforzanti, reperibili nei più comuni supermercati.

A presto!