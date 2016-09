Smalti, che passione! Io ne colleziono tantissimi, custoditi gelosamente in graziose scatole che mi permettono di scegliere tra i colori adatti per l’estate e quelli più adatti per l’inverno. Ma quali sono le tendenze smalti Autunno Inverno 2016?

L’Autunno/Inverno si apre con colori in contrasto e sulle passerelle più glamour del fashion è un tripudio di rosso, in tutte le sue sfumature, sino ad arrivare alle tinte più violacee, al borgogna e al nero ma con tocchi di glitter.

Sulla scia di questa tendenza, vediamo quali sono alcuni degli smalti più belli:

Fedua currant red

Il più classico dei rossi, un colore intramontabile (e perfetto anche per le altre stagioni) per essere sexy ed eleganti allo tempo stesso.

La nuova collezione Zen di Mi-ny

Si passa dal color marrone aranciato al marsala e al viola raisin, gli smalti della nuova collezione “Zen” di Mi-ny, sono perfetti per impreziosire le vostre mani e dare un tocco di unicità.

Tripudio di colori che vanno dal marrone al borgogna anche per la nuova collezione “Posh” (un nome, un programma) di Faby collection, inno ad una sensualità raffinata ed intellettuale.

Parlami D’amore – smalti Collistar

Smalti effetto velluto per la nuova collezione A/I 2016 di Collistar, dal tocco morbido ed avvolgente e dal finish elegante. Un tripudio di rosa tenue fino a colori più decisi come il bellissimo Rubino stregato (di cui ho fatto una piccola preview sul mio profilo snapchat sara_aiello) e Porpora fatale.

Per le amanti del rouge noir Chanel e delle “vampy nails” (di cui io ho un assoluto bisogno), la maison francese ha dedicato, per la prossima stagione, la collezione Rouge allure Absolument, insieme alla nuova collezione beauty caratterizzata dai toni del blu elettrico, come il bellissimo smalto blue rhythm Chanel (giù in foto).



