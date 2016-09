Nail art nude: 15 idee da copiare

Sappiamo già che con l’arrivo dell’Autunno, si tendono ad usare colori più scuri, perfetti proprio per questa stagione. Ma chi potrebbe rinunciare ad una bellissima ed elegantissima nail art nude? In assoluto una delle nail art più eleganti, femminili e bon ton che ci siano.

Lo smalto nude e le sue varie tonalità di colore, sono perfette per creare delle nail art raffinate ed eleganti, che permettono di essere sfoggiate sia normalmente, che durante una cerimonia come un matrimonio o un evento importante.

Solitamente le nail art nude, sono quelle che vengono realizzate quando si è ospiti o protagonisti di una cerimonia. Moltissime spose, infatti, optano per una manicure delicata ma che sia raffinata ed elegante allo stesso tempo. Dando luce e un tocco di colore anche alle mani.

Può essere realizzata anche per altre cerimonie come battesimi o compleanni importanti, ma è perfetta anche per le lauree, quando non si vuole osare troppo ma si vuole apparire comunque curate.

Recentemente è scoppiato il boom della nail art nude, una vera e propria mania che ha colpito tantissime donne, facendosi realizzare dei veri e propri capolavori sulle unghie. Dalle manicure più semplici con qualche strass o una semplice french manicure sulle tonalità del nude, a quelle più particolari con disegni, brillantini, strass o applicazioni varie.

Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i tipi di unghie..! Infatti, oltre alla classica forma arrotondata, va tantissimo di moda anche quella squadrata, quella a mandorla, a stiletto o a “ballerina”. Tantissime forme per tutti i gusti, da abbinare a questi bellissimi colori nude o rosati.

E voi cosa ne pensate del trend delle nail art nude? Vi piacciono? Ecco una carrellata di foto che possono aiutarvi a scegliere quale ricreare su di voi!

Chiara.