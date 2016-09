Le Tendenze Nail Art più hot per questo Autunno

Che unghie mi metto? Ecco alcune dritte per avere una nail art sempre al top per il prossimo Autunno Inverno 2016/2017.

Mie belle Glamourine, in questo articolo vi ho presentato alcune idee nail art per ogni occasione. Giustamente voi mi avete invece chiesto: quali saranno le prossime manicure più trendy? Detto, fatto. Direttamente dal backstage delle sfilate e dalle passerelle, eccovi un recap delle tendenze nail art più hot questo Autunno Inverno.

La nuance dominante: il nude

Come base di una manicure più articolata, ma anche effetto tinta unita, il colore dominante della stagione è il nude. Dal rosa cipria al delicato tortora, vedremo nude lattiginosi in ogni possibile sfumatura. Le modelle di Ermanno Scervino indossano il rosa baby “One and Only” di Morgan Taylor. E’ invece un caffelatte gloss la nuance proposta per Blumarine dalla nail expert MAC Cosmetics Keri Blair.

I colori più fashion

Per le amanti della manicure tradizionale, i colori più fashion saranno il giallo fluo (da Dsquared2 by Mogan Taylor), il nero (da Giamba by MAC) e il viola cangiante (da Fausto Pugliesi, “Sexy Divide” by Essie). Dulcis in fundo – io già lo voglio – il verde militare vestito di top coat matte (da DAmir Doma by MAC Cosmetics).

Ora passiamo a manicure più articolate, tra déjà-vu e assolute novità. Al primo posto tra le tendenze nail art più hot questo Autunno Inverno troviamo i pois. Degna di nota è la Dot Reverse vista da I’m Isola Marras: una French Reverse tricolore decorata con pois. Mi spiego: vi ricordate la French Reverse in voga la scorsa stagione? Immaginate di aver applicato uno smalto tinta unita – un rosa nude, e di colorare la crescita dell’unghia di un altro colore – diciamo bordeaux. Aggiungiamo un terzo colore, magari un turchese metallizzato, con il quale coloreremo la lunetta, e decoriamola con dei pois. Eccovi la Dot Reverse!



Minimale e preziosa la Boule Manicure, proposta da Co/Te, con sfere rosa cipria su base platino. Per la sera Co/Te presenta invece la Sugar Wave, unghie a specchio decorate con cristalli effetto zucchero iridescente.



Da Elisabetta Franchi minimalismo chic, con una base nude opaca delineata da una linea colorata sottilissima. La Square Manicure è molto raffinata, da vera lady. Tra le tendenze nail art più hot questo Autunno Inverno non mancano le applicazioni floreali. Da Antonio Marras con la Flower Manicure trionfa il romanticismo, con unghie nude opache e fiori 3D sull’anulare. Da sfoggiare tutti i giorni in versione 2D.



Esotica quanto le sue creazioni, la Sand Manicure di Stella Jean si realizza con una pioggia di sabbia su una base nuda opaca.

Ora ditemi bellezze, voi quale sceglierete tra le tendenze nail art più hot?

A presto!

Valeria

Coco et La vie en rose Moda & Beauty