Trucco occhi primavera 2017, i beauty trick per renderli più grandi

Visto che non tutte ne siamo dotate come la bella Emma Stone e visto che lo sguardo è lo specchio dell’anima come farlo a renderlo ancora più grande? In tante non possediamo occhioni che seducono e rapiscono al primo istante, per fortuna esiste, però, il make up per ingrandire gli occhi piccoli.

I beauty trick per ingrandire gli occhi piccoli sono sostanzialmente due e insieme a MarLa MakeUp, che ha realizzato un make up ad hoc con le tendenze trucco occhi primavera 2017, sarà semplice capire come fare per rendere lo sguardo “aperto” magnetico e attraente. Innanzitutto al posto della matita nera nella rima della palpebra inferiore, scegliete un colore chiaro, burro ad esempio, e se proprio non riuscite a stare lontane dalle tonalità scure applicatele sfumandole leggermente, il risultato sarà migliore del classico tratto deciso e lineare che definisce senza ingrandire mentre l’altro trick è stendere gli ombretti, preferibilmente sempre chiari, concentrandosi nell’angolo esterno dell’occhio verso l’alto per un effetto di allungamento. Per ingrandire l’occhio piccolo un’altro segreto è quello di introdurre dei punti luce ad esempio sotto l’arcata sopraccigliare usando un illuminante in crema, una matita o un ombretto chiaro in polvere perlescente. Altro escamotage è quello di scegliere l’effetto cat-eye, spingendovi con l’eye liner il più possibile verso l’esterno e verso l’alto.

E per le ciglia? Per chi, come me, ha ciglia corte e dritte potreste usare un arricciaciglia, in grado di definire, arricciare e allungare le ciglia per occhi da cerbiatta, risultato non ottenibile con il solo aiuto del mascara o del piegaciglia. L’arricciaciglia, abbinato ad un mascara volumizzante con effetto allungante, applicato in abbondanza, aiuterà ad ottenere uno sguardo da cerbiatta, aprendolo in maniera evidente.

Con questi beauty trick facili da eseguire anche tutti i giorni il make up per ingrandire gli occhi piccoli non sarà più un problema insormontabile. Da domani tutte Emma Stone!

Grazie a MarLa per lo splendido big eye make up!

