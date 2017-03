L’aria di primavera si fa sentire e la voglia di colore e leggerezza é alle porte. Se stiamo già pensando al cambio di stagione iniziamo anche a fare il punto della situazione sul make up che la prossima Primavera/Estate sarà caratterizzato dalla rivisitazione di grandi classici sapientemente mixati a nuove tendenze.

Il focus? Sicuramente gli occhi che vedranno un ampio uso del colore ma molta poca tecnica. In questo campo vince la spontaneità: la vera tendenza trucco occhi non sono tanto le palette, quanto piuttosto una nuova gestualità che ognuna di noi sperimenterà davanti allo specchio in modo molto creativo.

Curiosa di scoprire come ci truccheremo durante la prossima Primavera/Estate 2017? Ecco tutte le tendenze make up per uno sguardo che incanta.

Eyeliner “smudgy” : L’eyeliner è il protagonista indiscusso del trucco occhi di stagione a patto che sia macchiato e imperfetto. Per creare moderni smokey eyes i colori si stendono con le dita per un effetto casuale. Confermate le sfumature classiche di nero e grigio accanto alle più estive nuances turchesi e varie tonalità di marrone.

Effetto cat-eyes: Vietato imitare le pin up anni’50: le righe spesse sono sicuramente più moderne e in tendenza con le novità trucco 2017.

Pennellate di colore: Non abbiate paura di osare o di uscire dagli schemi: addio a pennelli di precisione perché i colori andranno stesi con le dita per un effetto pieno. Le nuance di punta (non proprio facilissime) con cui sperimentare su ogni colore di iride saranno blu cobalto, zaffiro verde smeraldo, kaki e arancione mentre bagliori glitterati accenderanno lo sguardo.

Toni metal: Dalla moda il metal contamina anche il make up. L’accoppiata vincebte: il duo di metalli oro giallo e platino. Istruzioni d’uso: mixateli con i rosa, grigi, malva e corallo, per smokey eyes intensi e inediti.