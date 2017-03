Lifting ciglia fai da te per aprire lo sguardo

Avete mai sentito parlare del lifting ciglia o lash lifting? Questa tecnica molto diffusa negli Stati Uniti permette di ottenere ciglia incurvate per settimane. Il risultato è naturale ma visibile, tanto che non richiede l’applicazione di mascara per sfoggiare ciglia da cerbiatta. Ora vi spiego come funziona, grazie al tutorial inviatomi dalla beauty expert Kimberly Jesicka e illustrato dalla giovane e bellissima Olivia June. Il lifting ciglia andrebbe praticato da un’estetista esperta. Possiamo tuttavia provare questa tecnica anche a casa, come descritto di seguito, assistite da un aiutante.

Innanzitutto occorre preparare le ciglia pulendole da ogni residuo oleoso. Quindi vanno applicati e fissati con del cerotto dei dischetti in garza. Uno sopra la palpebra mobile. L’altro sulla rima palpebrale inferiore, così da proteggere le ciglia inferiori durante il procedimento. A questo punto dobbiamo appoggiare un pad in silicone sopra la rima palpebrale superiore. E applicare dell’apposito gel fissante il più vicino possibile alle ciglia.

Le ciglia superiori vanno quindi piegate verso l’alto e fatte aderire a questo pad in silicone con l’aiuto di uno scovolino. Il passo successivo consiste nell’applicazione del siero specifico per mantenere le ciglia “in piega”. Dopo qualche minuto andranno pulite con un’apposita lozione che consentirà di rimuovere siero e gel fissante. A questo punto è possibile tingere le ciglia, per un effetto ancora più visibile. Al termine del nostro lifting ciglia gli occhi appariranno più grandi e le ciglia naturalmente lunghe e “in piega”. Chi non ama truccarsi potrà fare a meno del mascara senza rinunciare a ciglia sensazionali. E chi usa quotidianamente il piega-ciglia potrà dimenticarlo per qualche settimana. Tra i brand che forniscono kit per il lifting ciglia ci sono XXL lashes, StudioLash, SugarLash Pro.

Che ne pensate? Conoscevate già la tecnica del lifting ciglia? Non esitate a condividere la vostra esperienza lasciandomi i vostri preziosi commenti!

A presto, Valeria, Coco et La vie en rose Moda&Beauty