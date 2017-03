5 trucchi per mettere il mascara

L’ispirazione l’ho avuta guardando mia mamma mentre si truccava ed ho scoperto che lei si mette il mascara in una maniera completamente diversa da come faccio io. Da truccatrice e beauty addicted l’ho studiata per bene ed ho sperimentato varie tecniche e trucchi per mettere il mascara in maniera perfetta. Eccoli qui!

1. Zig-Zag. Il classico metodo per mettere il mascara che conosce ed utilizza anche la vostra nipotina di quindici anni. Consiste nel posizionare lo scovolino all’attaccatura delle ciglia e procedere per tutta la lunghezza facendo piccoli movimenti a zig-zag. Questo metodo permette di dare più volume alle ciglia.

2. Sopra e sotto. Chi l’ha detto che bisogna mettere il mascara solo nella parte superiore delle ciglia? Provate a fare la prima passata di mascara nella parte inferiore e poi passatelo nella parte superiore delle ciglia. Avrete un effetto ciglia super voluminose, ma non molto separate e definite, stile doll makeup.

3. Uno non basta. Se non riuscite a decidere tra mascara allungante e mascara volumizzante la scelta giusta è quella di fare un mix, una passata di uno ed una passata dell’altro.

4. Fibre. Esistono delle piccolissime fibre sintetiche che possono essere inserite nel mascara o direttamente sulle ciglia, in commercio potete trovare anche mascara che contengono già all’interno delle fibre sintetiche. Avrete un effetto ciglia finte assicurato.

5. Il consiglio della mamma. Non poteva mancare come mia mamma mette il mascara. Utilizzate la punta dello scovolino, ripulita dall’eccesso di prodotto, e passatela sulla base delle ciglia da una parte all’altra. Successivamente utilizzate il mascara con la classica impugnatura per pettinare le ciglia e distribuire il prodotto. L’effetto? Beh, mia mamma è sempre bella e con un makeup impeccabile!

E qual è il tuo metodo per mettere il mascara?