Ombretto azzurro, la giusta tonalità?

L’ombretto azzurro è una delle tendenze più hot per la Primavera/estate 2017. E la cosa bella è che sta bene a tutte. Bisogna trovare però la tonalità adatta seguendo una teoria: una nuance precisa per ogni fototipo, colore di capelli e occhi.

Prendiamo, per esempio, i make-up diventati un cult nel cinema: Isabella Rossellini, con occhi nocciola e capelli castano scuro, ha lanciato il trend dell’ombretto cobalto in Velluto Blu, Elizabeth Taylor invece, con i suoi (rarissimi) occhi viola e capelli neri, lo ha indossato nella nuance Savoia per il colossal Cleopatra.

Noi abbiamo chiesto al make-up artist Angelo Nenna Pintor quali nuance dobbiamo indossare noi “comuni mortali”.

«Non esistono regole specifiche, ma linee guida – spiega Angelo – La classica ragazza mediterranea, con occhi e capelli scuri sta bene con un azzurro scuro, tendente al blu pavone o al petrolio. La classica bionda, dall’incarnato dorato dovrà scegliere un turchese se ha gli occhi verdi, e grigio, tendente al pietra, se ha gli occhi azzurri. Chi ha i capelli rossi avrà più difficoltà, ma potrà optare per un indaco, ovvero l’azzurro con all’interno una punta di violaceo, per accendere i suoi colori rosati».

I trend lanciati in passerella, da sfogliare nella gallery in alto, spaziano dal color cielo, dalla texture leggermente metallizzata, per Victoria Beckham e Vanessa Seward, alla nuance cristallina del mare di Marc Jacobs e Byblos, con qualche guizzo turchese per Christian Siriano e Piccione.Piccione.

Anche le star amano indossare questo colore sulle palpebre per le loro uscite da red carpet: Eva Mendes, Lupita Nyong’o e Selena Gomez sono le tre star che lo portano d’incanto. Qui sotto, nella gallery ecco le loro scelte.