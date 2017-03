Occhiaie addio: come ritrovare uno sguardo fresco e luminoso

Quando le occhiaie non sono solo il risultato di una notte insonne, ma diventano una condizione persistente, occorre determinarne la causa e curarle con costanza.

I segni scuri che appesantiscono il nostro sguardo altro non sono che capillari del contorno occhi resi più visibili da diversi fattori.

Una situazione generale di stress e stanchezza comporta ritenzione idrica e disidratazione. Ovvero influisce sulla circolazione e sulla micro-circolazione, rendendo i vasi sanguigni più evidenti. È quindi fondamentale bere molta acqua per favorire il drenaggio dei liquidi. E in generale avere uno stile di vita che garantisca un buon funzionamento della circolazione. Inoltre la pelle del contorno occhi è molto delicata, e si assottiglia con il passare del tempo. Il cedimento del collagene e dell’elastina causato dall’invecchiamento rende la pelle più sottile favorendo la comparsa delle occhiaie. Ne consegue che tutti i fattori che incidono sulla micro-circolazione cutanea e sul cedimento dei tessuti concorrono alla comparsa delle occhiaie. Tra i principali responsabili troviamo fumo, inquinamento, reazioni allergiche, eccessiva esposizione al sole.

Le sostanze antiossidanti e le vitamine che ci permettono di curare occhiaie e borse vanno sia integrate con l’alimentazione che applicate localmente. Gli alimenti più ricchi di antiossidanti sono more, mirtilli, prezzemolo, te verde e te nero. Invece la vitamina C è un potente alleato per rafforzare i capillari. E si trova in arance, carote, kiwi, succo di limone, peperoni, fragole, pomodori e lattuga.

Per attenuare all’istante borse e occhiaie ci sono diverse soluzioni fai da te. Possiamo applicare sul contorno occhi ingredienti facilmente reperibili nella nostra dispensa. Bustine di tè raffreddate, fette di cetrioli o di patate, succo di pomodoro.

Esistono in commercio molte creme contorno occhi che mirano ad attenuare segni scuri e gonfiori localizzati. Oggi ve ne voglio presentare alcune che la beauty expert delle star Kimberly Jesicka riporta essere tra le preferite dalle celebrity di Hollywood.

Ovlaj Anti-Aging Eye Cream si avvale delle proprietà benefiche dell’olio di Baobab. Ricco di acidi grassi e vitamine, riduce segni scuri e gonfiore. Bioderma Sensibio Eye svolge soprattutto un’azione decongestionante e protettiva. Ideale per le esigenze degli occhi più sensibili. Auspect Eye Lift è un potente siero a base di 28 estratti botanici e peptidi. Contrasta contemporaneamente borse, occhiaie, e rughe d’espressione.

E voi come vi prendete cura del vostro contorno occhi? Lasciate un commento con i vostri segreti per un sguardo fresco e luminoso! A presto, Valeria – Coco et La vie en rose Moda & Beauty