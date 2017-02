Spring make up: 3 proposte per la primavera

La primavera è ormai alle porte, il sole sta iniziando a riscaldare le nostre giornate e soprattutto le nostre anime, le giornate iniziano a regalarci più luce, gli abiti si alleggeriscono giorno dopo giorno e un’esplosione di colore invade il nostro guardaroba e il nostro beauty case.

Per uno spring make up perfetto la parola d’ordine è colore e i colori si sa sono infiniti, così come infinite sono le loro tonalità perciò la primavera rappresenta il momento migliore per giocare con gli ombretti e creare make up colorati e particolari.

Oggi ho voluto selezionare per voi 3 makeup che io realizzo spesso in primavera, ma voglio approfittare di questo articolo anche per avere qualche idea da voi, lasciatemi allora un commentino e ditemi qual è il vostro make up preferito per la primavera e quali colori/prodotti utilizzate di più!

Make up Corallo: il make up corallo è tipicamente estivo, ma con l’arrivo della primavera se sfumato con un ombretto grigio è perfetto anche su una pelle non ancora abbronzata.

Anche perchè a dirla tutta con la pelle chiara che mi ritrovo, difficilmente mi abbronzo e allora ho imparato ad abbinare il corallo al grigio e ad usare la terra invece che il blush.

Verde: I love You: il verde è uno dei miei ombretti preferiti, lo uso praticamente in ogni stagione, ma con l’arrivo della primavera abbandono il mio verde scuro e mi lancio su tonalità più chiare e accese e il risultato non mi dispiace affatto.

Giallo e Blu: infine, amo osare anche con l’ombretto giallo, soprattutto se sfumato con un blu scuro che da intensità allo sguardo, ma anche al make up.

In questo caso abbondo con il mascara e lascio viso e labbra molto naturali.

Se vi va, vi aspetto sul mio profilo instagram @lacasadeipuffi