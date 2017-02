Trucco sopracciglia: 3 prodotti per averle perfette

Rimmel, beauty brand di tendenza, ha tra i suoi prodotti di punta, il Brow This Way Gel, un mascara che pettina e fissa le sopracciglia, arricchito con olio di Argan, noto per le sue proprietà altamente nutritive. Le sopracciglia saranno così ridisegnate alla perfezione, folte e ridefinite in un solo gesto.

Se invece avete dimestichezza con ombretti e pennelli e vi piace l’idea di “truccare” le sopracciglia per riempire e dare forma, allora il prodotto giusto è Eyebrow Design Set di Pupa. Si tratta di un piccolo cofanetto, che racchiude al suo interno una cera fissante leggermente pigmentata, una polvere compatta colorata dalla texture impalpabile, per definire le zone vuote, una pinzetta professionale per sfoltire con precisione, un doppio applicatore con pennellino angolato, utile per disegnare e modellare la forma

Se il vostro cruccio riguarda la forma dell’arcata sopraccigliare, esiste Eylure Occhi, un kit che contiene ben 4 stencil che consentono di ridisegnare le vostre sopracciglia ed ottenere un contorno perfetto in pochi e semplici passaggi.

Con questi 3 prodotti per il trucco sopracciglia lo sguardo risulterà più definito e femminile. Pronte ad utilizzarli?

