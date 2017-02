Ombretti in crema: tutti i segreti per usarli correttamente

Se amate il makeup occhi, probabilmente per il trucco quotidiano, quello fatto velocemente (e sbadigliando) prima di andare in ufficio / all’università / ad accompagnare i bimbi a scuola, desiderate qualcosa di semplice e carino ma soprattutto facile e rapido da realizzare. La risposta è ombretti in crema!

Perchè? Rispetto agli ombretti in polvere, con gli ombretti in crema dimenticate ciglia sporche, polvere e residui che cadono sulle guance e… anche i pennelli! Il modo più semplice di stendere gli ombretti in crema sono le dita (potrete poi sfumare un pochino o aggiungere un po’ di polvere nella piega dell’occhio con un pennello da sfumatura).

Sono davvero la panacea contro i mali? No. Anche gli ombretti in crema hanno qualche difetto e il più insidioso è sicuramente la tendenza ad andare nelle pieghe dell’occhio… altra difficoltà che potreste incontrare è il fatto che si seccano subito: quindi se volete sfumarli un pochino, soprattutto all’estremità dell’occhio, dovete essere piuttosto rapide (questo vale soprattutto per quei prodotti che, oltre che essere in crema, sono long lasting).

Tipologie di ombretti in crema: Indicativamente troverete in commercio due tipi di ombretti in crema: in barattolino e in stick.

Nel tempo ho eliminato quasi tutti i vasetti e ricomprato quasi solo stick per varie ragioni, prima tra tutte l’igienicità (non si toccano con le dita, ma sono dei matitoni). Inoltre mi sembrano più pratici da portare nel beauty quando viaggio e ancora più semplici da applicare.

I miei preferiti di sempre sono i Mac Pro Longwear Waterproof Colour Stick e i KIKO Long Lasting Stick Eyeshadow. Mi sono trovata molto bene anche con questi prodotti (a sinistra di alta fascia, a destra di fascia media e bassa):

Ci sono tuttavia degli ombretti in vasetto (o pot, se cercate negli store anglofoni), che vale la pena di menzionare per l’ottima durabilità e sfumabilità! Uno su tutti il celeberrimo Color Tattoo di Maybelline (che difficilmente trovo in Italia… sembra sia uscito fuori produzione!) e i Cream Crush Lating Colour Eyeshadow di KIKO, in fascia medio-bassa, e i Paint Pot di MAC in fascia alta.

Come evitare l’orribile quanto odiato ombretto che va nelle pieghe? Ovviamente quanto più cremoso e quanto meno long lasting, più sarà probabile che l’ombretto in crema migri nelle pieghe dell’occhio… il primo consiglio è comunque di evitare ombretti in crema in estate, quando il caldo e il sudore favoriranno questo antiestetico effetto!

Se avete la pelle medio/secca, basterà un buon primer per occhi (attendete qualche minuto perchè si fissi bene prima di applicare l’ombretto in crema) e il gioco è fatto!

Se invece la vostra pelle tende al grasso, allora aggiungete sul primer una spolverata di cipria HD, trasparente (ottima Primer Loose Powder di PuroBio Cosmetics)