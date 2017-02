I prodotti top per sopracciglia perfette

Le sopracciglia sono la cornice dello sguardo e sono la moda del momento. A salvarci dalla tendenza anni ’90 che le esigeva iper sottili, ci ha pensato la bellissima Cara Delevigne, stregando tutti, compreso Karl Lagerfeld. Con le sue “strong brows” folte e spesse, è diventata una vera influencer, tanto da spingere i beauty brand a sfornare prodotti per sopracciglia sempre più performanti. E a proposito di prodotti giusti, ecco i miei preferiti per enfatizzarle e definirle a regola d’arte.

NARS Brow Defining Cream è una crema colorata che scolpisce le sopracciglia. Il prodotto è modulabile ed è possibile ottenere un effetto più marcato o più naturale. La sua texture a lunga tenuta lo piazza al primo posto della mia hit parade.

KIKO Shape & Shimmer Eyebrow And Highlighter Pencil: è un duo perfetto per definire, riempire e illuminare le sopracciglia. Con la punta sottile è possibile creare un tratto sottile e naturale, l’illuminante, invece, serve a dare maggior definizione. Perfetto per ritocchi on the go, un must-have da portare sempre in borsa.

KIKO Eyebrow Expert Styling Kit: un cofanetto che contiene due colori in polvere, una pinzetta, un applicatore angolato, uno scovolino e la cera fissante per le polveri. Ideale per chi va sempre di corsa o per chi passa più tempo su aerei e treni, piuttosto che a casa.

Benefit Cosmetics Bigger & Bolder Brows è il kit giusto per avere tutto a portata di mano per avere le sopracciglia sempre in ordine ovunque vi troviate. Tutti i prodotti sono molto performanti e a lunga tenuta, sicuramente uno dei migliori prodotti usciti quest’anno.

Siete pronte a definire il vostro sguardo ammaliando chi vi circonda?