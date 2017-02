Ombretto in crema: consigli utili per applicarlo correttamente

L’ombretto in crema è uno dei prodotti make-up più versatili, un jolly che unisce semplicità e praticità a risultati d’effetto. È ideale per realizzare make-up flash, se siamo di fretta, ma anche trucchi più complessi. Grazie alla sua texture leggera e impalpabile, effetto piuma, è facile da sfumare, anche con le dita. È modulabile e si può stratificare, per un make-up su misura! L’ombretto in crema è perfetto da solo, come base per intensificare altri ombretti, per creare punti luce, look naturali o più intensi.

Il segreto per stendere senza errori l’ombretto in crema è applicarlo a piccole dosi utilizzando gli strumenti più adatti. Il mercato cosmetico offre un’infinità di ombretti in crema, con packaging differenti: tubetto, jar, stick, la scelta è ampia e soddisfacente. Applicato con il pennello dà risultati grandiosi: optate per un blender con punta tonda, per sfumature morbide, o per un pennello a lingua di gatto con setole fitte, per campiture omogenee.

Uno dei metodi di applicazione più semplici – e anche il mio preferito – è l’impiego dei polpastrelli. Ideali per quando andiamo di fretta, bastano due minuti per ottenere un aspetto più curato. Inoltre, grazie al calore generato dalla dita, migliora anche la stesura del prodotto. Di solito per i miei make-up flash scelgo tonalità naturali e luminose, come il tortora, steso su tutta palpebra mobile con le dita, prima di concludere con extra dosi di mascara effetto ventaglio, per dare più intensità allo sguardo.

Applicatore in spugna? No problem! l’importante è stare attente al sovradosaggio di ombretto in crema. Il mio consiglio è di sfruttare il dorso di una mano come tavolozza. Regolatevi controllando quanto prodotto la spugna cattura ogni volta che la sfilate dal contenitore, rilasciando il quantitativo sul dorso. Stendete l’ombretto in crema, attingendo poco per volta dal dorso con la spugnetta ed esercitando leggere pressioni sulla palpebra. Non strusciate, pena una stesura poco uniforme. Picchiettate delicatamente dall’angolo interno dell’occhio all’altra estremità o fino al centro della palpebra, per abbinare due colori. Se desiderate aggiungere intensità, attendete qualche istante e ripetete l’applicazione.