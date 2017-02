Soprattutto negli ultimi anni, truccarsi le sopracciglia è diventata una delle prime esigenze quando ci si trucca al mattino. Oggi vi parlerò dei miei prodotti top per le sopracciglia e di come usarli.

Il mio prodotto preferito in assoluto per le sopracciglia è il Dip Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills. E’ una sorta di eyeliner in crema per le sopracciglia, ha una coprenza magnifica, vi permette di disegnare pelo per pelo le sopracciglia ed ha una durata assurda. Anche se lo applico alle 6 del mattino sono sempre sicura di averlo fino a notte inoltrata.

Una valida alternativa reperibile in Italia, invece, sono i brow pot di Nabla, un brand bio. La texture non è identica a quelli sopra citati, ma sono molto coprenti e durano tutto il giorno senza sbavare.

Se non siete molto pratiche con i pennelli e cercate una soluzione pratica e veloce, un altro prodotto top per le sopracciglia è la matita Eye Brows di Mac. E’ una matita dalla mina sottilissima, che vi permette di essere precise anche se volete ridisegnare il sopracciglio pelo per pelo. Ha un’ottima durata ed è molto scrivente.

Un’alternativa economica ma ugualmente valida è la precison eyebrow pencil di kiko. Si tratta di una matita dalla mina sottile, ma di quelle classiche che vanno temperate. Anche questa pencil vi permette di essere precise, la trovo molto valida e perfetta per ridisegnare le sopracciglia tutti i giorni.

Volendo potete utilizzare anche degli ombretti per ridisegnare la forma delle vostre sopracciglia, ma questi sono i prodotti che io uso ed amo di più. E voi? Quali sono i vostri prodotti top per le sopracciglia?