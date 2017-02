Il trucco metal è un must di stagione. E le ragazze sempre al passo con i tempi, non possono esimersi dall’ombretto argentato o dall’eyeliner oro, per creare punti luce d’effetto.

Oro o Argento abbinati al nero

Luminosità: è questo ciò che cerchiamo in una serata “speciale” come quella di San Valentino. Gli ombretti con finish satinato, con glitter o con effetto metal sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno. L’ombretto argento è molto bello sugli occhi chiari, e si abbina perfettamente alla carnagione pallida: lo sguardo è in primo piano e diventa “di ghiaccio” ma dal potere ipnotizzante, mentre il color oro aiuta a donare una luce calda allo sguardo. Sono due colori passe-partout quindi stanno bene a tutte: con entrambe queste colorazioni si può realizzare un trucco elegante e sexy, soprattutto se si utilizza anche un ombretto nero. Il colore metal si sfuma sulla palpebra, mentre quello nero si sfuma sulla parte esterna, per sottolineare la forma dell’occhio. Immancabile l’eyeliner nero per le amanti del tocco optical. Per le labbra in questo caso è bene optare per un rossetto mat: dal rosso al bordeaux, c’è solo che l’imbarazzo della scelta.

Colori fluo anche metallici

Trucco metal non vuol dire solo oro e argento, anche se sono le due tonalità regine della stagione: si può optare per un make up luminoso anche combinando questi ombretti con i colori fluo. L’oro, in particolare, permette di realizzare un trucco occhi molto accattivante se abbinato al verde. L’argento invece si abbina bene con il celeste, soprattutto con una matita di questo colore nella rima ciliare inferiore. E poi i glitter, ottimi prodotti dal sapore sbarazzino per creare punti luce, magari con un eyeliner particolarmente iridescente.

Metallo caldo sugli occhi

Non parliamo di strane tecniche, ma solo di nuances metalliche per il trucco occhi. Se non siete fan dei colori classici e delle tonalità fredde dell’argento, c’è un ombretto metal anche per voi. Parliamo quindi del rame, del senape, del color cannella fino al terracotta. Ottime scelte per le carnagioni più scure, sia come ombretto che come matite o eyeliner, per sfumature più soft ma luminose soprattutto per gli occhi scuri.