Ecco cos’è il microblanding!

Se per anni le sopracciglia sono spesso state assottigliate di continuo per renderle meno vistose, ultimamente hanno ritrovato la loro importanza grazie al fatto di riuscire a valorizzare non solo lo sguardo ma anche ad impreziosire il viso. Vediamo in questo post come renderle al meglio con la tecnica del microblanding. Molte di noi hanno le sopracciglia folte di natura, ma altre si ritrovano ad averle estremamente rade e per riempire quelle fastidiose parti vuote, devono ricorrere al trucco, impiegandoci molto più tempO.

Ma poi ecco un nuovo metodo dell’estetica che non solo va a fronteggiare e a risolvere quest’ultimo problema, ma assicura anche sopracciglia folte in stile Cara Delevigne, e si chiama: microblanding.

Ma cos’è? semplicemente è una tecnica che del trucco semi permanente fatto con micro aghi, ma in realtà questo viene realizzato con una specie di strumento a forma di penna manualmente e si può scegliere la tonalità adatta alla propria carnagione e al colore stesso delle sopracciglia, tra un sacco di tonalità diverse.

Il risultato è estremamente naturale ed è fatto ad hoc per chi vuol ricostruire per intero le sopracciglia o, come dicevamo prima, per rinfoltire quelle rade.

Viene stesa una crema anestetizzante intorno all’area da trattare così da sentire meno dolore. Ma state attente al periodo successivo al trattamento, infatti per i due giorni successivi, ricordate di non strofinarvi le sopracciglia e neppure bagnare, altresì passateci sopra della vaselina per togliere eventuali crosticine della pelle.

Se ve lo state chiedendo, sì il costo è alto e varia tra i 200 e i 450 € a seconda poi di cosa dovete fare. Occorre ritornare a fare Un ritocco dopo 3-4 settimane per avere un risultato migliore e per renderlo più duraturo.