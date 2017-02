Occhi da gatta: si può anche senza extension e tatoo

Occhi da gatta per tutte! Una tendenza sempre più amata nel settore beauty e make-up, è quella di accentuare lo sguardo, renderlo penetrante e profondo, soprattutto grazie a tecniche e innovazioni che scolpiscono le sopracciglia donando volume alle ciglia. Qualcuno starà pensando “Tatuaggio alle sopracciglia?” oppure “Permanente alle ciglia o extension”? Nulla di più superato. L’effetto naturale è sempre più richiesto, come anche la rinuncia al make-up, soprattutto nei periodi estivi. Una vera scocciatura quella di dover ritoccare le sopracciglia con la matita, oppure “rimpolpare le ciglia” con nuovi ciuffi da aggiungere.

Per questo, le estetiste e le make-up artist più all’avanguardia, sanno che esistono due tecniche ben conosciute, soprattutto negli Stati Uniti e che, oggi, si stanno facendo largo tra le amanti della perfezione estetica. Parliamo del microblading per le sopracciglia e della laminazione per le ciglia.

Sopracciglia perfette? Si può! “Il microblading è una tecnica molto lontana dal classico tatuaggio, lascia l’arco sopraccigliare estremamente naturale e il colore non vira al blu o al rosa come per molte altre tecniche” dichiara Ortensia Tropeano, tra le make-up artist ed esperte di estetica più richieste e curatrice di un Brow Bar (a San Giorgio a Cremano) presso il quale valorizza lo sguardo delle sue clienti. “Si tratta di un trucco semipermanente, con una durata che va da un anno ai 36 mesi ed è realizzato senza penetrare troppo in profondità nella pelle”. Questa tecnica sfrutta aghi sottilissimi imbevuti di pigmento (a scelta in base all’incarnato e al colore dei capelli) per tracciare un singolo pelo alla volta, evitando quindi la possibilità che il colore debordi con il passare dei mesi. E’ una soluzione ottimale per chi desidera infoltire il sopracciglio, riempire i vuoti o ricostruirlo completamente.

Estremamente popolare in altri paesi, sta diventando un tormentone di bellezza anche su Instagram e tra le influencer più appassionate (un esempio su tutte, la popolarissima Huda Beauty). Basta inserire l’hashtag #microblading e si potranno raccogliere tantissime testimonianze di “prima e dopo”.

E per ciglia più folte? A sostituzione delle classiche e conosciute tecniche di infoltimento ciglia con extension o con permanenti, la laminazione mira a fare ottenere un risultato ancora più naturale. Ortensia Tropeano assicura che l’effetto “bambola” e un po’ finto, è definitivamente messo da parte con questa tecnica e, anzi, la sensazione sarà quella di aver sempre avuto ciglia così sane, spesse, più lunghe e brillanti. Sane e vitali perché le ciglia vengono letteralmente curate dai prodotti naturali utilizzati.

Come funziona? Per la laminazione delle ciglia vengono usati prodotti naturali che ricostituiscono il tessuto irrobustendole e restituendo vigore e un colore. I prodotti utilizzati sono: balsamo, per modellare le ciglia e incurvarle sulla forma di silicone precedentemente applicata; volumizzante, che contiene componenti di ossigeno con la funzione di rigenerare la struttura delle ciglia; colorante naturale, scelto a seconda delle proprie nuances e, infine, uno specifico olio idratante che rilascia vitamine e proteine, che renderanno le ciglia lucide e levigate.

Ha una durata di circa 2 mesi, cioè il naturale processo di vita delle ciglia, proprio perché non vengono applicate extension o ciuffetti che possono cadere prima. Ed è inoltre indolore, comoda perché non dà limitazioni nella vita di tutti i giorni e inoltre l’effetto naturale è assicurato per molto tempo senza il rischio di vedersi cadere sulle guance ciuffi di ciglia sintetiche.

Insomma, due idee vincenti per chi vuole mettere per un po’ da parte il make-up o per chi ama essere in ordine in qualsiasi situazione.

