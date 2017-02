Ombretti in crema: come applicarli per realizzare un make-up d’effetto

Se gli ombretti in polvere durano poco sui vostri occhi oppure avete la pelle troppo secca o semplicemente volete sfoggiare un trucco diverso, gli ombretti in crema possono essere una grande opzione. Sono consigliati anche perché mantengono idratate le palpebre e regalano un colore più intenso. Ma come si applicano gli ombretti in crema? Oggi vi suggeriamo qualche tips che renderà il vostro trucco occhi ancora più glamour.

Come applicare gli ombretti in crema

Il modo migliore per applicare gli ombretti in crema e per avere un risultato perfettoevitando i grumi, è quello di farlo direttamente con le dita. Prima di iniziare a truccare, è importante utilizzare una base. Infatti è questo cosmetico che permette una lunga tenuta dell’ombretto in crema. Prelevate una piccola quantità di base e applicatela sulla palpebra con un tocco leggero. Usate i polpastrelli per questo passaggio e continuate fino a quando il prodotto sarà assorbito.

Una volta che la base si è asciugata, è il momento di applicare l’ombretto in crema. Ricordatevi che questi ombretti, a differenza di quelli in polvere, offrono un colore più intenso e vibrante. Quindi è fondamentale prenderne una piccola quantità con la punta del dito e applicarlo con un leggero massaggio.

Ora sarà sufficiente controllare se il risultato è quello che ci si aspetta o se ci vuole più prodotto. Tutto dipende da quanto volete che il make-up dei vostri occhi sia intenso. Una volta che avrete concluso questo passaggio, fissate con della cipria trasparente utilizzando il pennello adatto. Si tratta di un trucco usato dai make-up artist per avere una maggior tenuta.

Gli ombretti in crema si sfumano perfettamente e sono ideali se volete mixare i colori. Quindi non abbiate paura di testare diverse combinazioni!

