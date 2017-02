How-to trucco “cut crease” facile e veloce

Ciao!

Quest’oggi, voglio svelarvi come realizzare un trucco cut crease.

Nonostante sia molto famoso, ancora non sapete di che cosa si tratta? Lo scoprirete subito!

Questo trucco occhi consiste nel mettere in evidenza l’intera palpebra mobile tracciando una sfumatura intensa e netta nella piega dell’occhio per definirla e creare una sorta di demarcazione tra queste due parti.

Sconsiglio questo trucco a chi ha gli occhi “incavati”, perché li accentuerebbe, e a chi ha gli occhi molto grandi perché, mettendo in evidenza la palpebra mobile centrale, li ingrandirebbe ulteriormente.

Per un risultato più soft, potete realizzare questo trucco con toni naturali, altrimenti lasciatevi sbizzarrire dalla fantasia usando i colori che più preferite.

Iniziamo…

1) Stendete nella piega dell’occhio un mix di ombretti marroni, uno più caldo e uno più scuro, con un pennello da sfumatura con setole morbide cercando di non debordare sulla palpebra mobile.

2) Solo sulla palpebra mobile, stendete un ombretto beige o color carne in crema.

3) Con un pennello dalle setole sintetiche, andate a sfumare per bene il prodotto creando un contorno netto con la piega dell’occhio… ed ecco che la cut crease è stata creata!

Se volete, potete definirla ancora di più con un ombretto nero e un pennello angolato per fare una linea precisa a suo interno.

4) A questo punto, con un altro pennello dalle setole a lingua di gatto, fissate l’ombretto in crema picchiettando un ombretto dello stesso colore possibilmente matt.

5) Nella rima interna dell’occhio, applicate una matita kajal nera per restringere otticamente l’occhio o color burro per ingrandirlo.

6) Se volete, portate un po’ di marrone usato nella piega tra le ciglia inferiori, e poi applicate mascara ed eyeliner per uno sguardo più definito!