La lezione l’abbiamo imparata: il mascara è un must have dell’operazione trucco. Un make up senza mascara sembra più incompiuto della Turandot di Puccini!

Tuttavia, forse non tutte sapete come utilizzarlo al meglio, in modi diversi, per ottenere effetti ad hoc a seconda del risultato desiderato.

Ecco qui una serie di dritte per sfruttare le potenzialità dello scovolino:

Se desiderate ottenere ciglia super curvy, il metodo d’applicazione è quello più classico: partite dalle radici con lo scovolino in orizzontale e salite a zig zag verso le punte delle ciglia per distribuire il prodotto abbondantemente e uniformemente, senza creare grumetti. In questo modo separerete bene le ciglia, ottenendo il mitico effetto Bambi, ovvero, occhioni grandi grandi. Un tip? Prima dell’applicazione, incurvate le ciglia con l’apposito piegaciglia: tutto sarà più semplice!

Per allungare degli occhi troppo ravvicinati o tondi, il segreto è applicare il mascara muovendo lo scovolino in direzione obliqua, dalle radici verso le punte esterne delle ciglia. In questo modo punterete l’attenzione sul taglio dell’occhio, che vi renderà più sensuali e seducenti.

Per un effetto ‘drama’ e amplificato, applicate mascara in abbondanza sia sulle ciglia superiori che inferiori. Come? C’è chi tiene l’occhio semichiuso e chi invece solleva la palpebra con un dito per stenderlo meglio. A voi la scelta! Nota bene: se si è formato qualche piccolo grumo, toglietelo con un pettinino.

Per un ‘effetto eyeliner’ insistete con lo scovolino sulla radice delle ciglia: creerete una linea di demarcazione più spessa che intensificherà incredibilmente il vostro sguardo.

Infine, un effetto più azzardato ma perfetto per feste ed eventi: la cosiddetta ‘ragnatela’. Come si ottiene? Applicate una buona dose di mascara sulle ciglia superiori con movimenti orizzontali ma anche verticali, e poi unitele a ciuffetti con l’aiuto dello scovolino. Otterrete un look particolare e ricercato, bellissimo anche sugli occhi chiari.