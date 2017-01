Il trucco occhi presenta sempre qualche insidia, soprattutto se prendiamo i primi prodotti che ci capitano sotto mano e non guardiamo la scadenza di matite e ombretti. Vediamo 7 errori che sono dietro l’angolo che riguardano ombretti, matite e kajal.

1 Trucco scuro su occhi infossati

Sono sempre molti affascinanti i colori scuri, perché sono fondamentali nel realizzare un trucco importante. Se però gli occhi sono infossati l’uso di ombretti dark oppure della matita kajal non fa altro che sottolineare questa caratteristica. Meglio quindi optare per colori chiari e puntare alla cura delle sopracciglia per alzare lo sguardo.

2 Smokey eye con il kajal

Per la fretta o per una voglia improvvisa di sperimentazione si può pensare di realizzare uno smokey eye con il kajal. In effetti è una matita morbida, che potrebbe indurre in tentazione. A meno che non si sia super esperte, è decisamente meglio usare gli ombretti per una maggiore tenuta del make up. Se però avete già steso il kajal è opportuno passare sopra un velo di ombretto scuro, per non far colare la matita.

3 Matita morbida, sì o no?

Un bel trucco occhi è quello che sottolinea lo sguardo con la matita stesa nella rima ciliare inferiore. Per far sì che il make up non coli durante l’arco della giornata non si deve scegliere la matita morbida: non resisterebbe per molto tempo. Meglio scegliere una matita waterproof: facile da applicare, garantisce una lunga durata.

4 Ombretti, applicarli con gesti sbagliati

Se usiamo ombretti in polvere, oltre ad applicare un primer come base, dobbiamo farlo con i movimenti giusti: se li stendiamo con pressioni dall’esterno verso l’interno si vedranno pieghe o imperfezioni della palpebra. Meglio quindi stenderli utilizzando un pennellino, con delle leggere pressioni dall’alto verso il basso. In questo modo il risultato è più omogeneo.

5 Ombretti satinati su occhi stanchi

Quando lo sguardo sembra spento perché la stanchezza è evidente, il trucco occhi è un passaggio fondamentale. Ombretti dalle texture satinate sono da tenere alla larga, a meno che non si voglia mettere in evidenza uno sguardo spento. Meglio optare per quelli mat, che hanno il potere di rendere lo sguardo fresco.

6 Ombretti metallizzati su tutta la palpebra

Oro, rame, bronzo sono tre tonalità eleganti, ottimali per le serate di feste. Dopo il “come” c’è anche “il dove” applicare questi ombretti satinati. Stenderli su tutta la palpebra, mobile e fissa, è un errore grave perché incupisce e spegne lo sguardo, a meno che non state per sfilare in passerella, dove le regole del make up vengono stravolte.

7 Usare trucchi scaduti

Capita a tutte di conservare un ombretto in vista del “non si sa mai” o anche quella matita dalla colorazione particolare che ci hanno regalato anni fa. Buttiamoli, saranno sicuramente scaduti. Se li usiamo per il trucco occhi facciamo un torto alla pelle e anche alla resa del make up perché la loro resa e texture cambia notevolmente nel tempo.