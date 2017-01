Eyeliner: alle celeb piace a virgola

L’eyeliner è e sarà il must da avere sempre nel beauty case. Perché? Sta bene a tutte e rende subito lo sguardo più sexy. Le star lo sanno bene, tanto da aver reso questa linea di make-up intorno all’occhio la cifra stilistica da red carpet.

Ma con un plus in più rispetto al solito: alle celeb l’eyeliner piace nero e spesso, a virgola, come lo portavano le dive d’antan.

Come realizzarlo? Con un po’ di pratica, mano ferma e precisione. E un alleato, come Grandiôse Liner di Lancôme che, grazie al pivot che curva di 35 gradi nell’impugnatura, permette in un gesto di disegnare la linea che si preferisce, con facilità.

Nella gallery le versioni più hot delle celeb, da provare. Miao!