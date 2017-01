Ombretti: gli abbinamenti vincenti

Catturare i colori della strada, dal grigio dell’asfalto ai rosa e aranci pop della street art. Sì, la prossima stagione vedrà il colore trasformarsi in un elemento di design, e gli occhi diventare vere opere d’arte.

Per la Primavera/estate 2017, il colore pieno lascia spazio a color block ricercati, e avvolge le palpebre con un’overdose di colori vitaminici, che attirano l’attenzione di chi le sta guardando.

La scelta spetta solo a voi, che diventerete un tutt’uno con la città, e che verrete scambiate per le muse di riferimento del nuovo trend di stagione. La city è il vostro nuovo mood. Per farlo puntate su colori armonici tra loro, non solo vitaminici ma anche urbani. Via libera ai rosa, abbinati con l’arancione e il grigio fumo, da mixare in ombre sfumate effetto arcobaleno o color block netti e saturi.

Per realizzare ogni look dei vostri desideri (nella gallery qualche ispirazione) avrete bisogno di un solo prodotto, bello da mostrare e pratico da portare in borsetta: Couture Palette Collector di Yves Saint Laurent, nella versione Spring/Summer 2017 The Street and I, in vendita da febbraio.

Il pack si ispira ai graffiti e alle frasi postate sui social network, quasi fossero dei tag: KEEP AN EYE ON ME. L’abbinamento colori scelto è invece audace, e libera il vostro istinto di cimentarvi in una street art sugli occhi. Il rosa pallido e cangiante aiuterà a illuminare, il grigio urbano disegnerà un effetto smokey, i flash di arancio e rosa pop regaleranno un plus vitaminico.

Dalla strada assorbite le ispirazioni, nella palette occhi YSL Beauté trovate tutto il nécessairé per realizzare i vostri look.

#alleyesonme.