Mascara: day vs night

Tattica shock per il 2017: abbondate con le passate di mascara, che sia giorno o sera. Perché lo sguardo merita tutte le attenzioni.

Ma fatelo in modo trendy, come le sfilate Primavera/estate 2017 consigliano. Gli occhi devono essere bordati di mascara, o per meglio dire incrostati, e le varianti da scegliere sono due: blu elettrico, più luminoso, e nero opaco, ardito come la notte.

A venire incontro a questo trend è YSL, che si ispira alla superficie nera dell’asfalto e regala allo sguardo una nuova prodotto/arma di seduzione: Mascara Volume Effet Faux Cils THE SHOCK. Provatelo in queste due tonalità: Bleu Underground è un blu fumo underground, Noir Asphalte è un nero profondo e molto opaco. Il primo è delicato nella sua intensità e si sposa a look casual-chic, il secondo è raffinatamente eccessivo ed è sensuale come un abito di seta nera.

Luse vs Oscurità. Da alternare sugli occhi, in base al mood mattutino.

Dal giorno alla notte, come cambiare look al vostro sguardo? Avete due opzioni: stesso mascara ma leggermente accennato di giorno e dalla tripla passata per la sera, oppure blu di giorno per illuminare il look e nero di sera per sedurre. Perché The Shock di Yves Saint Laurent Beauté sarà il vostro nuovo partner in crime per sedurre, grazie alla formula avvolgente e volumizzante e all’effetto shocking smisurato. Garantito che anche voi sarete più magnetiche.