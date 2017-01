Makeup borgogna: gli ombretti must have

Se siete delle vere beauty & makeup addicted avrete sicuramente visto su Youtube, su Instagram o semplicemente scorrendo la vostra bacheca Facebook che i toni del makeup occhi sono incentrati principalmente sul borgogna. Da amante di questo colore mi sono messa subito alla ricerca di ombretti must have su queste tonalità, ma vi devo dire la verità non è stato affatto facile.

Sono quindi qui oggi per aiutare anche voi nella ricerca degli ombretti da avere assolutamente per realizzare un makeup borgogna degno di nota!

Il primo ombretto borgogna che sono riuscita a reperire è Sketch di Mac, un ombretto in polvere compatto e matt. Stupendo per realizzare una sfumatura a palpebra piena o da utilizzare sfumato nella piega dell’occhio. Dovrete essere però fortunate a trovarlo, perché è quasi sempre sold out.

Per quanto riguarda invece un finish più luminoso un must have è l’ombretto Daphne n.2 di Nabla. Un bordeaux borgogna dai riflessi mirtillo e ramati. Favoloso come punto luce per uno smokey eyes su questi toni.

Se invece cercate una palette di ombretti che vi permetta di creare direttamente un look completo vi dovete dirigere oltre oceano sulla Textured shadows palette di Huda, che ha al suo interno toni sul borgogna sia opachi che luminosi, oltre a tanti altri colori da poter abbinare per makeup d’effetto e di super tendenza.