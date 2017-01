Occhi effetto wet

La prossima stagione l‘effetto wet passa dai capelli al make-up. Wet come texture bagnate, lucide, glossy, da declinare nella loro versione più pura o più vissuta, per look dal mood urban-glam volutamente imperfetto e un po’ sbavato.

Dopo il viso, la cui ricerca di luminosità è una costante già da diverse stagioni, sono gli occhi a diventare protagonisti. Il prodotto chiave per esaltarli è l’eye gloss da applicare con le dita per dare alla pelle un aspetto più uniforme.

«Vogliamo che appaia tutto come se fosse stato massaggiato sopra, non artificiale e molto attento al posizionamento – spiega Terry Barber, make-up artist per Mac Cosmetics – si tratta d’esplorare diversi pesi e profondità di riflessi, bisogna applicare strati ponderati, dalla glassa dello skincare a punti luce effetto vinile».

Tom Pecheux per Altuzarra ha applicato l’eye gloss anche nella parte inferiore degli occhi per dare maggior dimensione allo sguardo, mentre il top coat glossy applicato sopra lo smokey eyes “morning after”nel look di Baja East ne aumenta il fattore bad girl. Da Marni, Emanuel Ungaro e Moncler l’effetto wet si configura come l’esaltazione della pure beauty e un nuovo modo di creare l’highlighting che dallo zigomo passa alle palpebre.