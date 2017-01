Make-up occhi per il Capodanno 2017

3,2,1…ci siamo! Anche questo 2016 sta per volgere al termine!

Pronte a lasciarvi alle spalle il vecchio anno e a salutare il 2017 con rinnovato ottimismo e con una lunga lista di buoni propositi e sogni da realizzare?

Bene, per cominciare al meglio, dovrete essere radiose. Non importa dove vi troverete e come festeggerete, l’essenziale è che, ovunque siate, risplendiate!!!

Ecco pertanto, alcuni suggerimenti per il vostro make-up occhi, per essere al Top nella notte di San Silvestro.

Se volete osare e catturare tutti gli sguardi, date libero spazio a mascara, eyeliner e ombretti glitterati o metal. Oro, argento, fucsia, blu…lasciate sfogare la fantasia. E se non vi basta e desiderate sbizzarrirvi con i brillantini, è il momento giusto per lasciarsi catturare dalla tendenza di quest’ inverno: il Glitter Cut Crease.

Sempre di tendenza è lo Smokey eyes. Per ottenere un trucco occhi sofisticato e originale, abbinate il nero a degli ombretti glitterati: oro, bronzo o verde per far risaltare gli occhi marroni; viola, blu o argento per chi ha l’iride chiara.

Must sulle passerelle di quest’autunno-inverno, il Look nude è perfetto anche per il veglione di Capodanno…toni del rosa e dell’arancio, incarnato naturale e punti luce, vi faranno apparire radiose e molto chic.