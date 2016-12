Le palette più belle

Lo sguardo è il protagonista del Natale. Gli ombretti vanno stesi voluttuosi su palpebra piena, in una scala di colori che dai classici beige e rosa vira verso l’intensità di un blu notte o di un verde bosco. Questo il twist in più per rendere le fesitività rock.

Ecco, nella gallery, tutte le palette più cool del momento, dalle limited edition esclusive per il Natale, come The Chocolate Shop di Too Faced e la collezione Nutcracker di MAC Cosmetics, ai must have dell’inverno come la Soleil Eye and Cheek di Tom Ford. Da regalare o farsi regalare, perché lo sguardo, per essere il protagonista indiscusso dei party, ha bisogno di essere pieno e saturo come non mai.