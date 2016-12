Trucco Capodanno: come applicare i glitter su occhi e labbra

Glitter, glitter e ancora glitter. La parola d’ordine per il trucco di capodanno perfetto (adatto anche per le feste natalizie), è proprio questa. Una tempesta di micro cristalli, di bagliori di luce e di polvere di stelle per ombretti, rossetti, ma anche per blush, per matite occhi, per fondotinta e fard. Tutto deve essere luminescente, non solo l’outfit da sfoggiare durante la serata più lunga ed emozionante dell’anno. Il make up, per quest’anno, non passa di certo inosservato e va ad allinearsi alla tendenza abiti di questo Inverno 2016.

Instagram è ricco di ispirazioni per poter realizzare il trucco per Capodanno più glitterato. Il make up glitter più gettonato è di sicuro quello con l’angolo interno dell’occhio luminoso. Oro, argento e rose gold sono i colori prediletti per ottenere un perfetto make-up di Capodanno, ma anche colori più scuri come il nero e il blu si trasformano da semplici ombretti a cascate di glitter.

L’angolo esterno va sempre valorizzato e allungato con un kajal molto scuro, che va a rendere l’occhio più profondo. Non è di certo un trucco molto semplice da realizzare, ma con un minimo di accortezza e precisione, magari senza ridursi all’ultimo minuto, anche le meno esperte ci possono riuscire.

E’ facile che i glitter possano cadere sull’occhiaia o sulla parte superiore degli zigomi. Per questo una buona soluzione è quella di applicare abbondante correttore alla base della palpebra superiore o dove si vorrà stendere l’ombretto glitterato. In seguito, la tecnica consiste nel picchiettare la zona interessata, applicando lentamente la polvere, strato su strato. In questo modo si eviterà che i glitter si ammucchino in una sola parte dell’occhio e soprattutto si fisseranno meglio sulla palpebra.

Per le più audaci, anche le labbra diventano terreno fertile per il make up glitterato. A lanciare la tendenze, le due sorelle più famose del momento: Gigi e Bella Hadid, che hanno sfoggiato rispettivamente labbra oro e rosse. Da vera glitter addicted!

Stesso procedimento di applicazione anche per le labbra, per le quali però bisogna stare più attente soprattutto se si ha intenzione di mangiare qualcosa o, ovviamente, bere un flute di champagne!

Mariagrazia di Venus at Her mirror