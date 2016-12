Ombretto oro: ecco come indossarlo

Un make-up semplice e d’effetto, per stupire amici e parenti evitando gli eccessi.

Queste feste portano necessariamente un’aria gioiosa e scintillante, e il colore che sento nell’aria è l’oro.

Ecco come realizzare un make-up natalizio con un solo pennello e quali prodotti scegliere!

Partiamo dalla zona interna dell’occhio, scegliete un color panna shine, leggermente luminoso per aprire lo sguardo.

Per la parte centrale della palpebra utilizzate invece un ombretto oro, con un pennello morbido da sfumatura applicate il prodotto picchiettando il colore per renderlo più pieno. Continuate stendendolo in modo più leggero sulla zona esterna dell’occhio.

Completate con un velo di ombretto marrone opaco nella piega dell’occhio per dare ombra e profondità, stendetelo creando una V dall’incavo della palpebra fino alla fine dell’occhio. Potete sottolineare lo sguardo con una linea sottile di eye-liner, e ovviamente una passata di mascara sulle ciglia superiori e inferiori.

Ecco alcuni ombretti oro che potete usare per il vostro make-up.

PuroBio ombretto oro n. 01, Unrivaled Pure Color Envy di Estèe Lauder, n.205 Ballet Shoes di Sephora e Vamp! Pure Gold di Pupa.



In pochi minuti e con pochissimi prodotti otterrete un trucco stupefacente, semplice anche per chi è alle prime armi!

Per un look naturale scegliete una tinta matte per le labbra colore nude.

Ad esempio Pop Liquid Matte Cake Pop di Clinique, Liquid Lipstick All About Love di Wycon, Double Touch Liquid Rosa Naturale di Kiko o Soft Matte Lip Cream Milan di Nyx.



L’ombretto oro può sembrare impegnativo, in realtà bastano pochi minuti e qualche semplice gesto per iniziare ad usarlo anche voi in queste feste natalizie!

Che ne dite, proviamo?