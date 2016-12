Un’eyeliner magico!

Se pensate che gli eyeliner più strani che abbiate mai visto fino ad ora siano quelli glitter o dai colori più shocking, bé allora dovrete ricredervi quando vedrete questo che sta facendo impazzire sui social, ispirato al mondo degli unicorni.

Amanti dei Little Pony o no, questo bizzarro trend coinvolgerà anche voi, sia se lo andrete ad utilizzare per un party o, perché no, anche per carnevale, renderete così il vostro eye-makeup più originale!

Ognuno lo realizza a suo modo da quelle versioni più sofisticate a quelle più semplificate ma pur sempre con lo scopo di rappresentare un vero e proprio corno magico.

Si usano solitamente colori pastello e glitter al fine di creare una riga di eyeliner di base piuttosto spessa e protesa verso l’esterno con un’importante codina esterna o contornata di nero per ricalcare i dettagli del corno o con una riga di colore diverso a mo’ di spirale .

Questa che vedete in foto, ad esempio, è una riga nera spessa con sopra una sottilissima linea di un nero intenso e intrecciata alla linguetta c’è una riga color lilla e azzurro che riprende le stesse matite usate nella rima interna.

Quest’altra invece ricorda molto più il corno del cavallo in quanto è color bianco e con il nero ne si rimarca la forma e i dettagli.

Oppure c’è quest’altro eyeliner dalla stessa forma ad unicorno ma abbinato a sopracciglia super fucsia e ombretti molto colorati…di certo non passa inosservato!

Certo non sarà un’eyeliner amato da tutti, ma si sa, a volte il makeup serve anche a farci sorridere spaziando con la nostra fantasia.

A voi piace l’idea?