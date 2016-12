Trucco occhi per capodanno, è glitter mania!

Dalle passerelle delle ultime sfilate i glitter sono stati uno dei trend che hanno saputo imporsi maggiormente, trovando l’approvazione di tante beauty addicted e star del mondo del cinema e dello spettacolo. In prossimità delle feste perchè, allora, non approfittare per sbalordire tutti con un trucco occhi per Capodanno originale e davvero glamour?

Tante le ispirazioni, spirito rock con una cascata di glitter sulla palpebre, un tratto grafico di eyeliner nero e poi tanto tanto mascara oppure si può scegliere di impreziosire solo gli angoli esterni degli occhi, magari con una manciata di glitter dorati o anche impressionare tutti con lacrime di brillantini per un risultato particolarmente intenso e drammatico.

Ad essere state rapite dalla glitter-mania sono già in tante, Rosie Huntington-Whiteley, Karlie Kloss, Solange Knowles, Elle Fanning sono solo alcune delle bellissime donne che hanno scelto di decorare i propri occhi in questo modo.

Due i consigli per applicare i glitter al meglio; se non amate strafare, ma volete comunque puntare sullo sguardo durante il veglione di Capodanno, per renderli portabili basta poco, ad esempio il tocco di glitter regalato da un ombretto iper pigmentato al centro della palpebra mobile darà un effetto stupendo e comunque non troppo eccentrico, altra cosa è procurarsi una“colla per glitter”, ovvero un primer adatto a farli aderire, in mancanza di un prodotto specifico per attaccarli è possibile sostituirlo con un gloss dal finish molto appiccicoso. Inoltre è consigliabile usare sempre glitter cosmetici, altrimenti è possibile graffiarsi.

Pronte a glitterarvi per salutare il 2016??

