Look delle feste: vuoi uno sguardo profondo o ammaliatore?

Lo sguardo è tutto. Metterlo in risalto nel modo giusto può essere una carta vincente nel gioco della seduzione e, più in generale, in fatto di stile e savoir faire.

Grande importanza riveste, in questo senso, la scelta del colore: alcune nuance di ombretto evidenziano gli occhi inviando al tempo stesso dei “messaggi cromatici” a chi li osserva. È il caso degli abbinamenti Grigio-Blu e Marrone-Viola, il primo ideale se si vuole ottenere uno sguardo intenso e profondo, il secondo per chi vuole puntare su un mood più maliardo.

Si possono ricreare facilmente con le due nuove Defence Color 12 Colours EyeShadow Palette 01 (con tonalità che vanno dal classico taupe, al grigio tortora, fino ad arrivare al blu notte più deciso) e 02 (una gamma che spazia dai toni del marrone al viola più intenso, passando per i punti luce più chiari) di BioNike, ciascuna contenente 12 ombretti in edizione limitata e un pratico applicatore a doppia testa per un utilizzo semplice e accurato. Il loro atout? Mixano i colori più di tendenza con formule cosmetiche studiate nel totale rispetto delle epidermidi più sensibili. Minimizzano infatti la presenza di Nichel, Cromo e Cobalto, in più sono al 100% prive di conservanti, profumo e glutine. Vuoi fare la prova durante le prossime festività natalizie?

SCEGLI UN MAKE UP OCCHI GRIGIO-BLU SE…

– Vuoi dare risalto agli occhi puntando sulla profondità

– Ti piace l’idea di infondere quiete, armonia e al tempo stesso stile

– Desideri che chi ti osserva possa sviluppare un senso di fiducia nei tuoi confronti

