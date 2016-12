Trucco per le feste? il make up gold

Amiche! Se vi dicessi make up gold? Siamo ufficialmente entrate nel periodo Natalizio come già preannunciato sul mio profilo instagram e sul mio blog. Sono sicura che molte di voi stanno già studiando il trucco perfetto da sfoggiare a Natale e/o al cenone di Capodanno. Voglio darvi qualche dritta proponendovi un trucco che lascerà il segno!

Ovviamente potrete mixare l’oro con gli altri tipici del periodo natalizio come il verde, il blu oppure cedere al classico nero per un effetto più profondo e sensuale.

Ma vediamo insieme i prodotti must che non dovrebbero mancare in questo make up scintillante. Essenziale per rendere lo sguardo il più ammaliante possibile è l’ombretto. In commercio ve ne sono tantissimi simili a questi di Kiko sia in polvere che sotto forma di pigmenti. Sta a voi la scelta. Io personalmente preferisco l’ombretto perchè mi permette sfumature migliori sulla palpebra, mentre con i pigmenti il colore rimarrebbe più compatto.

Per chi non vuole troppo eccedere nel trucco ( perchè magari punterà sull’abito da indossare), potrà impreziosire lo sguardo con una linea di eyeliner, rigorosamente color oro! Questo darà una marcia in più ai vostro occhi.

Se invece adorate il mascara, questo del brand emergente 3ina ha una bellissima pigmentazione gold accesa che renderà le vostre ciglia lunghissime, foltissime ma soprattutto coloratissime.

Il panorama del make up color oro procede con la scelta dell’illuminante. Credo che un velo sulle guance dia un effetto gradevole ma occhio a non esagerare…. potreste rischiare di produrre l’effetto contrario dando troppa importanza ai vostri zigomi anzichè a tutto il resto.

Per le più temerarie ed eccentriche invece si punta sul rossetto color oro! Una bocca scintillante catturerà sicuramente l’attenzione e credo che un trucco così possa essere sfoggiato soprattutto per particolari occasioni, proprio come in un party di fine anno. I rossetti di questa tonalità sono più difficili da trovare e non tutti i brand low cost ne producono. Perciò se proprio non potete farne a meno, Chanel e Dior verranno in vostro aiuto.