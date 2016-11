Care beauty addicted, preparatevi a un succoso recap di tutte le tendenze trucco occhi Inverno 2017. Eh già, ce n’è per tutti i gusti. Perché ogni donna è unica e deve poter avere gli strumenti per sentirsi bellissima e alla moda.



La tonalità dominante del trucco occhi Inverno 2017 è senz’altro il rame. Un velo di ombretto appena accennato, il più naturale possibile. Tuttavia abbastanza da rendere chiaro che siete truccate. Questa tendenza è amata per la sua versatilità. Puoi sfoggiare palpebre color rame sia di giorno che di sera. Alexander Wang, Noon by Noor e Leanne Marshall sono solo alcuni dei designer che hanno adottato questo look.

Che si tratti di eye-liner o ombretti, tra le tendenze trucco occhi Inverno 2017 non mancano le proposte technicolor. L’idea di palpebre colorate viene associata soprattutto alla primavera-estate. Tuttavia, se ci pensate bene un trucco colorato è quello che ci vuole per dare vitalità a un outfit invernale. Le palpebre ottanio di Mara Hoffman sono state molto apprezzate. Anche Noon by Noor e Milly hanno proposto occhi arcobaleno. Favolosi gli eye-liner color acquamarina usati da Jeremy Scott e colorati in generale. In verde, rosa e viola per Fendi – come le ali di una farfalla, o gialle e verde acqua per I’m Isola Marras.

I glitter, grande tendenza moda di stagione, non possono mancare nelle nostre palette di ombretti! Li abbiamo visti appena accennati da Tommy Hilfiger e Opening Ceremony, mentre hanno fatto sfavillare gli occhi delle modelle di Marc Jacobs. Giambattista Valli invece li ha usati sulle sopracciglia.

Anche il nero la fa da padrone tra le tendenze trucco occhi Inverno 2017. A partire dal make-up grafico, ovvero linee con l’eye-liner marcate e ben definite. Da Oscar da la Renta abbiamo visto impeccabili grafismi in nero. Da Public School palpebre punk. Da Altuzarra linee grafiche color ossidiana abbinate a bob super femminili.

Per giocare con il vostro trucco occhi Inverno 2017 non dimenticate di usare l’eye-liner. Colori vistosi, grafismi particolari e cat-eyes portati all’estremo. Come i triangoli disegnati da Pamella Roland, o linee sovrapposte color azzurro acqua da Jeremy Scott. Marc Jacobs ha scelto un look full gothic con eye-liner sulle sopracciglia e linee multiple, abbinate a labbra nere e incarnato eburneo. Anche Elie Saab e Kenzo hanno giocato molto con il graphic liner, usando il viso come una tela.

Il trucco occhi smokey è da sempre sinonimo di seduzione. Le tendenze moda di stagione hanno visto un’evoluzione dello smokey eye con la rima inferiore dell’occhio più accentuata e “sbavata”. Da Tadashi Shoji, Leanne Marshall e Diane Von Furstenberg abbiamo visto il trucco smokey sulla rima inferiore dell’occhio. Chanel ha realizzato uno smokey grafico che copre tutta la palpebra superiore. Givenchy ha esteso con ali lo smokey eye, con sopracciglia ossigenate per ridisegnare i tratti del volto. Tanto smokey anche da Chloe e da Dsquared2.

Quando gli occhi sono in primo piano, le ciglia hanno un ruolo fondamentale. Anche senza ombretto, ciglia finte lunghe e spesse, o un mascara colorato non ci faranno passare inosservate! Le abbiamo viste da Anna Sui, Paul & Joe e Emporio Armani .

Per chi predilige un look “acqua e sapone” c’è il no-make-up make-up. Occhi senza trucco su un incarnato nude e labbra al naturale. Lo abbiamo visto sulle modelle di Gabriele Colangelo, Miu Miu, Reem Acra e Balmain. Da Louis Vuitton invece occhi senza trucco danno risalto a labbra rosso ciliegia, mentre per Prada le labbra sono rosso cangiante e da Marni in stile gotico.

Image credits: Vogue e Livingly

C’è di che sbizzarrirsi non trovate? Che trucco occhi sceglierete per le prossime festività?

A presto! Valeria Coco et La vie en rose Moda & Beauty