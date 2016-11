Trucco occhi inverno 2017: Dot eye look

Tra le tante interpretazioni dell’eyeliner per il trucco occhi dell’Autunno Inverno 2016-2017, di cui vi ho parlato nel mio articolo precedente, il Dot eye look merita un discorso a parte. Questo modo di applicare l’eyeliner, che richiama gli anni ‘60, è perfetto se ami sbizzarrirti con i grafismi e dare sfogo alla tua fantasia. La tecnica consiste nel disegnare una serie di puntini al posto della linea continua che viene solitamente tracciata per realizzare la codina o il cat eye. L’effetto che si ottiene è meno severo e sexy e lo sguardo assume un’aria sognante e sbarazzina.

Traccia una serie di puntini minuscoli neri all’esterno della rima inferiore se preferisci uno stile discreto, perfetto di giorno. Se invece vuoi osare, disegna dei macro pois neri o colorati, anche di colori diversi, qua e là, o un unico macro pois all’angolo dell’occhio o al centro della palpebra inferiore.

Realizzare i puntini non è difficile, ma se vuoi un risultato sicuro e preciso anche se sei alle prime armi, puoi utilizzare i nuovissimi pennarelli eyeliner, proposti dai maggiori brand del settore beauty. Puoi provare Graphic Gaze Double Eyemarker di Kiko, Vamp! Stylo liner di Pupa, o Couture Eye Marker di YSL, facilissimi da usare per un risultato impeccabile.