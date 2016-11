Eyeliner: superstar per il makeup occhi

Grande protagonista, oserei dire Superstar, del make up autunno-inverno 2016-17 è decisamente l‘eyeliner, in tutte le sue interpretazioni, dalle più semplici con tratto sottile alla Marilyn, alle più elaborate.

La codina è il vero must di quest’anno e sta bene a tutte. Può essere appena accentuata per sedurre con discrezione o esagerata, come la propone Chanel, dove la codina addirittura si moltiplica e diventa un grafismo simil ciglia finte. Una linea molto spessa sulla palpebra superiore, allungata verso l’esterno, permette di ottenere l’effetto cat-eye, per uno sguardo felino. Tracciando la coda solo nella parte inferiore dell’occhio e allungandola molto verso l’esterno si ottiene lo sguardo ammaliatore stile Cleopatra, dal fascino indiscutibile, da adottare quando non vuoi passare inosservata.

Applicato all’interno della rima, l’eyeliner si comporta come un kajal, donando allo sguardo un effetto misterioso e sexy, da evitare però se hai gli occhi piccoli, che per effetto ottico sembrerebbero ancora più piccoli. Si può anche combinare una linea spessa sulla palpepra superiore con una passata di eyeliner sulla rima inferiore interna, come fa Belen.

Sebbene il classico nero sia il colore dominante, sono trendy anche i giochi di colore. Via libera a linee spesse, anche di colori diversi, ad esempio blu sopra e rosso sotto, e al bianco e nero, con il nero ai due angoli dell’occhio e il bianco sulla palpebra inferiore al centro. Bellissimi e insoliti gli eyeliner gialli, arancio, turchesi flou visti a Londra da Marcques Almeida, perfetti per chi vuole stupire e divertirsi con il colore anche d’inverno.

Per una serata, fantastiche le punte glitter, anche colorate, solitamente sull’angolo esterno dell’occhio che danno luce e spezzano il rigore dell’eyeliner, rendendo il risultato ancora più glamour.

Se non sei esperta non preoccuparti: la moda quest’anno ammette tutto, anche linee staccate dall’attaccatura delle ciglia, imprecise e disordinate, per un effetto ancora più dark.