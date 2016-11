Trucco occhi inverno 2017: è ribbon mania

Gli occhi sono i protagonisti indiscussi del make up dell’inverno. Eyliner ad alto impatto, smokey eyes sfumatissimi. Senza dimenticare le incursioni fluo e glitter che un po’ ci riportano allo stile anni 80. Per chi cerca un trucco ad effetto, il ribbon eyeliner è la tendenza del momento. E continua a spopolare sul web, in particolare su Instagram. Dedicato a chi vuole osare, magari in vista di una serata importante come il capodanno. Ma come si realizza il ribbon eyeliner? Oltre alla consueta riga nera, si disegna una spirale di colori. Il risultato? Un effetto arcobaleno optical.

“ A proposito di trucco occhi per l’inverno 2017 possiamo prendere spunto dalle passerelle. Da copiare, per esempio, lo sguardo pop avvistato alle sfilate Emporio Armani. Le ciglia sono finte, rosa o verdi. D’altro canto anche il nude look in questo inverno vuole la sua parte. Con un semplice eyliner nero si può essere ultra sofisticate per le prossime feste natalizie. Gli occhi sono in primo piano anche con dosi massicce di nero. Un tratto denso, sulla palpebra superiore come avvistato sulla passerella di Genny. Oppure più sottile come hanno sfoggiato le modelle di Mila Schon. Via libera anche allo smokey eyes più intenso, come sulla passerella di Alberta Ferretti . ”

E poi ci penseranno i giocosi glitter ad illuminare le nostre serate di festa. Ombretti e eyliner glitter sono stati protagonisti sulle passerelle di Burberry o di Giambattista Valli. I punti luce glitterati si possono concentrare all’angolo esterno dell’occhio, sotto l’arcata sopraccigliare, o direttamente sulle ciglia inferiori in versione mascara. Quale trucco sceglierete per le prossime feste? Per altri consigli e news vi aspetto sulla mia pagina Facebook: Vogue and the City

Alla prossima!

Francesca