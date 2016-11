Come scegliere l’ombretto perfetto

Quando si tratta di make-up, noi donne abbiamo dalla nostra parte mille preziose armi per valorizzarci, ma quella vincente è in assoluto lo sguardo. Per farlo risaltare al meglio è importante evidenziarlo con i prodotti e soprattutto con i colori giusti, specialmente in fatto di ombretti.

Molto spesso, infatti, un ombretto sbagliato può vanificare un trucco eseguito alla perfezione, rischiando di darci uno sguardo cupo e appesantito, oppure di renderci inadeguate con colori totalmente in contrasto tra loro.

E allora, come scegliere l’ombretto giusto? Innanzitutto secondo i nostri occhi: ci sono infatti tonalità che vanno più o meno bene in base al colore che abbiamo. Il secondo fattore di cui dobbiamo tenere conto è l’incarnato: pelle chiara, medio-scura oppure olivastra. Anche il colore dei capelli è importante: essere bionde, more o rosse contribuisce alla scelta dell’ombretto perfetto.

Se avete pelle e capelli tendenzialmente chiari, prediligete tonalità fredde, come il blu e il celeste, mentre se l’incarnato e i capelli tendono ad essere più scuri puntate sui toni del marrone, e dell’arancio.

Per le rosse, infine, l’ideale sono gli ombretti sulle sfumature del verde.

Se volete invece basarvi sul colore degli occhi, tenete a mente che se avete gli occhi azzurri o verdi gli ombretti che fanno al caso vostro sono quelli dai toni freddi o neutri, come il grigio o il blu; se sono scuri meglio affidarsi ad ombretti come il verde, il viola o il giallo.

Infine, per quanto riguarda la tipologia di ombretto, le alternative sono in polvere oppure un crema. Quelli in crema sono particolarmente indicati se avete una pelle piuttosto secca, e contribuiscono inoltre ad illuminare di più lo sguardo. In ogni caso, qualsiasi tipo scegliate, ricordatevi sempre di applicare prima un primer su tutta la palpebra in modo che l’ombretto aderisca maggiormente e abbia una tenuta più lunga.