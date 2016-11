Trucco occhi marroni: consigli e colori da scegliere

Pronta a scoprire quali sono i colori perfetti per i tuoi occhi? Pronta a dare una svolta al tuo sguardo e conquistare tutti al primo battito di ciglia?

Gli occhi marroni sono tra i più diffusi in Italia e valorizzarli non è così semplice come sembra, è necessario utilizzare le tonalità giuste e applicare il trucco utilizzando il metodo corretto.

Dopo una gallery di idee per occhi verdi e marroni oggi ci concentriamo sugli occhi color castano intenso con tantissimi consigli utili su prodotti e colori da scegliere.

Dai un’occhiata a questa immagine e presta attenzione.

Come avrai notato il colore degli occhi resta invariato ma, in base al make up scelto, l’occhio scembra assumere sfumature diverse. Che colori scegliere? Per il trucco occhi marroni i colori perfetti sono il viola e i toni naturali dal rosa al marrone. Per un contrasto netto e un trucco pop prova delle matite colorate nei toni del blu e del verde.

L’eyeliner sarà il tuo migliore amico, così come il mascara: fondamentali per uno sguardo intenso. Anche le sopracciglia sono fondamentali e qui trovi una serie di consigli per delle sopracciglia perfette.

Beh ora che conosci i consigli per un trucco occhi marroni perfetto non ti resta che dare libero sfogo alla fantasia. Qui trovi una gallery di make up per occhi marroni mentre qui tantissime idee per il tuo make up.

Per oggi è tutto, ti aspetto sul mio profilo instagram @alicecerea con tantissime idee per il tuo make up, alla prossima!