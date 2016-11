Oro, argento o rosè: sono queste le tre tonalità più utilizzate se parliamo di ombretti metallici. Una soluzione molto affascinante per apportare luce e tridimensionalità allo sguardo, ottima per la sera o per le occasioni dove stupire è d’obbligo. Prima d’iniziare con il make-up però prendiamo nota dei don’ts, ovvero degli errori da non fare con gli ombretti metallizzati.

Stenderli su una base non corretta

Stendere l’ombretto metallizzato senza aver preparato la pelle degli occhi è un grave errore. Non solo sarà difficile applicare il prodotto, ma il make up non sarà brillante e soprattutto non durerà. Meglio quindi far assorbire bene sia il contorno occhi che un primer specifico prima di iniziare con il trucco occhi.

Sbagliare l’abbinamento ombretto-colore occhi-sottotono pelle

Si fa presto a passare dal “voglio un ombretto metallizzato” all’acquisto sbagliato in relazione al sottotono della pelle e al colore degli occhi. Non importa se si è fan dei riflessi dorati o argentati se poi non donano. Se il sottotono della pelle è caldo, non si possono prendere ombretti dai riflessi argentati perché non si valorizza né la pelle né in trucco. Così come per chi ha un sottotono freddo dell’epidermide non va bene scegliere un ombretto metallizzato con riflessi dorati. E poi c’è da considerare il colore degli occhi: le tonalità metallizzate verdi o viola non vanno bene per gli occhi azzurri (sono perfette invece per gli occhi castani e verdi). La Multi-Usage Palette Collector Sparkle Clash Edition di Yves Saint Laurent risolve il problema di dover scegliere a priori perché ha quattro ombretti dai toni metal in prugna, oro argento e rosa, oltre a due toni di rossetto un nude e un rosa, e un highlighther rosato dall’effetto sparkle.

Scegliere una matita non adatta

Spesso può sembrare difficile abbinare la matita all’ombretto metallizzato: di certo non si deve usare una matita dello stesso colore dell’ombretto scelto! I riflessi argentati o dorati infatti non verrebbero enfatizzati. Meglio tracciare una riga, ben definita, con l’eyeliner.

Effetto “Wet” di giorno

La particolarità dell’ombretto metallizzato è data anche dai diversi modi di applicarlo: asciutto o bagnato. Anche se adorate l’effetto wet, è un errore sceglierlo per il make up della mattina. Mai, mai e poi mai enfatizzare il trucco occhi da giorno, nemmeno se state per percorrere un red carpet! L’effetto bagnato è solo per la sera.

Stenderli invece di picchiettarli

Se vi state chiedendo perché il colore scelto non è intenso una volta applicato sulle palpebre, la risposa è una. Questi ombretti non vanno stesi come gli altri ma picchiettati.

Applicarli se la pelle non è perfetta

Quando le rughette d’espressione appaiono oppure lo sguardo è spento è meglio non usare gli ombretti metallizzati, perché non fanno altro che enfatizzare la pelle imperfetta. Meglio optare per matite o eyeliner colorati.