Christmas make up: occhi in primo piano

Ve lo avevo anticipato nel mio precedente articolo ed eccomi puntuale più che mai con un’idea make up che vede gli occhi in primo piano.

Come infatti vi ho accennato nell’articolo sulle labbra in primo piano, con rossetto rosso a farla da padrona, vi ho spiegato che per le feste natalizie in cui mangio da mattina a sera preferisco puntare su un trucco occhi importante e lasciare le labbra nude.

Per un vero Christmas make up occorre optare su un trucco occhi a tema, quindi verde, rosso, blu o naturale.

Quest’anno mi piacerebbe realizzare un make up dalle sfumature del blu e cercando ispirazione in rete mi sono imbattutta in questo splendido make up, il cui trucco viso è praticamente perfetto senza neanche un’imperfezione.

Per gli occhi, proprio prendendo spunto da quest’immagine credo che opterò per una base con un bianco opaco su tutta la palpebra mobile, poi stenderò un blu scuro sempre su tutta la palpebra mobile ma lasciando l’interno occhio bianco e infine definirò l’esterno occhio con un blu più scuro tendente al viola.

Non mancherà il mascara che mi piace passarlo sempre abbondantemente, mentre per le labbra niente matita, ma solo un leggero strato di rossetto nude o addirittura di balsamo labbra naturale.

E voi quale delle 2 opzioni preferite? Questa con gli occhi super truccati e labbra nude per poter mangiare senza preoccuparvi di sbavare il rossetto o macchiare bicchieri e tovaglioli oppure preferite un trucco occhi naturale con un rossetto rosso che definisca le vostre labbra certe di non esagerare a tavola neanche davanti al pandoro ricoperto di gelato?

Come sempre aspetto i vostri commenti per sapere se avete già deciso il vostro make up delle feste!